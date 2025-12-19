Kompak Ganyang Malaysia, Timnas Basket Putra-Putri Indonesia Raih Perunggu SEA Games 2025
jpnn.com - Timnas basket putra dan putri Indonesia kompak mempersembahkan medali perunggu SEA Games 2025 seusai mengalahkan Malaysia.
Berlaga di Nimibutr Arena, Bangkok, Jumat (19/12/2025), baik tim putra maupun putri sama-sama meraih kemenangan atas tim Negeri Jiran.
Dari sektor putra, skuad asuhan David Singleton menang dengan skor 80-68.
Kemenangan ini menjadi pelipur lara setelah pada SEA Games 2023 gagal merebut medali perunggu seusai kalah dari Thailand dengan skor 69-83.
Sementara itu, bagi Malaysia, keberhasilan menembus semifinal menjadi sinyal positif mengingat mereka akan menjadi tuan rumah SEA Games 2027.
Perkembangan basket di Negeri Jiran juga terlihat dari keikutsertaan NS Matrix Deers di ajang Basketball Champions League (BCL) Asia sejak 2024.
Dari sektor putri, tim asuhan Gitautas Kievinas mengamankan medali perunggu setelah menang 62-55 atas Malaysia.
Bagi Ayu Sriartha dan kolega, raihan ini menurun dibandingkan SEA Games 2023, saat mereka mampu mempersembahkan medali emas.
Timnas basket putra-putri Indonesia kompak persembahkan medali perunggu SEA Games 2025 dengan mengalahkan Malaysia, Jumat (19/12)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Thailand Jadi Batu Sandungan Terakhir Timnas Futsal Indonesia Menuju Emas SEA Games 2025
- Final SEA Games 2025: Timnas Voli Putra Indonesia Antisipasi Gemuruh Suporter Thailand
- Link Live Streaming Timnas Basket Putra Indonesia vs Malaysia, Garuda Pantang Meremehkan
- Satu Sosok Jadi Mesin Medali Indonesia di SEA Games 2025
- Duet Prabowo-Irjen Nunung Antar Pencak Silat Rebut 4 Emas SEA Games 2025
- Di Bawah Bayang Tuan Rumah, Indonesia Cetak Sejarah SEA Games 2025