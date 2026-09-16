Kompak, Gubernur Sherly dan Ahmad Luthfi Unggah Foto Duduk Berdampingan

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda kompak mengunggah foto duduk berdampingan.

Netizen pun ramai memberikan komentar-komentarnya. Mulai dari komentar awas Cinlok, hingga didoakan cocok hingga berjodoh.

Postingan itu terlihat di masing akun Gubernur Ahmad Luthfi di @ahmadluthfi_official dan akun Gubernur Sherly Tjoanda di @s_tjo. Gubernur Sherly posting terlebih dahulu pada Senin 15 September 2026 sore.

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Total ada 11 postingan foto yang diunggah Gubernur Sherly. Dari jumlah itu, tiga frame foto diantaranya sedang memperlihatkan duduk berdampingan bersama Gubernur Ahmad Luthfi.

Di sekitar mereka ada Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Beberapa jam setelahnya, akun Gubernur Ahmad Luthfi juga memposting foto yang mirip. Ada beberapa postingan foto, namun foto duduk berdampingan dengan Sherly juga ditaruh sebagai foto utama di postingan.

Menariknya, postingan keduanya sudah disukai ratusan ribu kali dan mendapatkan komen sebanyak ribuan kali. Menariknya lagi, komen-komen netizen justru mendoakan keduanya.

Harus diketahui bahwa keduanya saat ini berstatus single. Ahmad Luthfi berstatus duda dan Sherly juga janda.