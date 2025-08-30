menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Kompak, Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Naik Lagi

Kompak, Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Naik Lagi

Kompak, Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Naik Lagi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Update harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 30 Agustus 2025. Foto: ANTARA/Shutterstock/pri

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 30 Agustus 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (30/8), harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam, kompak mengalami kenaikan dua hari beruntun.

Harga emas Galeri24 naik lagi ke angka Rp 1.948.000 dari semula Rp 1.931.000 per gram.

Baca Juga:

Begitu pula harga emas Antam, turut naik menjadi Rp 2.043.000 dari Rp 2.022.000 per gram.

Sementara, harga emas UBS naik ke Rp 1.965.000 yang semula dibanderol dengan harga Rp 1.959.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

Harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Sabtu 30 Agustus 2025 mengalami kenaikan lagi. Berikut daftar harga emas di Pegadaian hari ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI