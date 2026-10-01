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Kompak Menggila, Timnas Indonesia Singkirkan Malaysia dari Perebutan Tiket Final

Kompak Menggila, Timnas Indonesia Singkirkan Malaysia dari Perebutan Tiket Final
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Skuad Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia memastikan tiket ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah melewati persaingan dramatis dengan Malaysia pada laga terakhir Grup A.

Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (1/10), Skuad Garuda menggasak Bangladesh dengan skor telak 9-2.

Mitchell Baker menjadi bintang kemenangan Indonesia setelah mencetak lima gol. Sementara itu, Rizky Ridho, Justin Hubner, Kevin Diks, dan Luke Vickery masing-masing menyumbangkan satu gol untuk Garuda.

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Kemenangan besar tersebut makin penting karena Malaysia juga tampil impresif. Harimau Malaya membungkam Singapura dengan skor 6-0 pada pertandingan yang berlangsung bersamaan.

Produktivitas Gol Jadi Pembeda

Hasil tersebut membuat persaingan Indonesia dan Malaysia berlangsung hingga pertandingan benar-benar berakhir.

Kedua tim sama-sama mengoleksi poin dan selisih gol yang identik. Namun, Indonesia memiliki keunggulan dalam jumlah gol yang berhasil dicetak sepanjang fase grup.

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Tercatat, Indonesia mengemas 11 gol dan kemasukan dua gol. Adapun Malaysia mencetak sembilan gol tanpa kebobolan.

Faktor tersebut akhirnya membuat Garuda berhak menempati posisi yang mengantarkan mereka ke final, sedangkan Malaysia harus puas menjadi runner up grup.

Timnas Indonesia memastikan tiket ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah melewati persaingan dramatis dengan Malaysia pada laga terakhir Grup A.

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