Kompak Naik Lagi, Harga Emas Antam, Galeri24 dan UBS di Pegadaian Hari Ini Jadi Sebegini Per Gram
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Minggu 21 September 2025, kompak mengalami kenaikan.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (21/9), harga emas untuk produk logam mulia buatan UBS, Galeri24, dan Antam kompak meroket.
Harga jual emas Antam meroket menjadi Rp 2.212.000 dari semula Rp2.178.000 per gram. Adapun harga emas Galeri24 turut naik ke angka Rp 2.112.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.081.000 per gram.
Sementara, harga emas UBS naik menjadi Rp 2.142.000 dari awalnya Rp 2.126.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Harga emas UBS:
