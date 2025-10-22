Kompak Naik Lagi, Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 di Pegadaian Hari Ini  22 Oktober Jadi Sebegini

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 22 Oktober 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (22/10), emas Antam, UBS dan Galeri24, kompak mengalami kenaikan harga jual.

Adapun harga jual emas Antam kini meroket menjadi Rp 2.736.000 dari awalnya Rp 2.657.000 per gram.

Harga emas UBS melonjak ke angka Rp 2.538.000 dari awalnya Rp 2.513.000 per gram.

Sementara, harga emas Galeri24 naik ke angka Rp 2.510.000 dari semula Rp 2.504.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: