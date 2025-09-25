menu
Kompak Naik Lagi, Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Jadi Sebegini Per Gram

Update harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 25 September 2025. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Kamis 24 September 2025 kompak naik lagi. 

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (25/9), harga emas tiga produk logam mulia tersebut kompak mengalami kenaikan dua hari beruntun.

Harga jual emas Antam melonjak dari angka Rp 2.255.000 menjadi Rp 2.272.000 per gram. Harga emas UBS naik menjadi Rp 2.201.000 dari awalnya Rp 2.193.000 per gram.

Untuk harga emas Galeri24 naik ke angka Rp 2.163.000 dari semula Rp 2.155.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

