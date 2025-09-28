Kompak Naik Lagi, Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Minggu 28 September 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (28/9), harga emas tiga produk logam mulia yakni buatan UBS, Galeri24 dan Antam kompak naik dua hari berturut-turut.

Harga jual emas Antam naik dari Rp 2.273.000 menjadi Rp 2.290.000 per gram.

Begitu pula harga emas UBS naik menjadi Rp 2.219.000 dari awalnya Rp 2.206.000 per gram.

Untuk emas Galeri24, naik ke angka Rp 2.180.000 dari semula Rp 2.164.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: