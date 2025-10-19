Kompak Turun, Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Jadi Sebegini
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian untuk tiga produk logam mulia, buatan Antam, UBS dan Galeri24, kompak turun hari ini, Minggu (19/10).
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (19/10), harga emas UBS, Galeri24 dan Antam, menunjukkan penurunan.
Harga jual emas Antam turun ke angka Rp 2.671.000 dari awalnya Rp 2.734.000 per gram. Adapun harga emas Galeri24 ikut turun dari semula Rp 2.512.000 menjadi Rp 2.504.000 per gram.
Sama seperti Antam dan Galeri24, UBS juga mengalami penurunan ke angka Rp 2.513.000 dari awalnya dibanderol dengan harga Rp 2.545.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.359.000
