Kompak Turun, Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Jadi Sebegini Per Gram

Update harga emas Pegadaian hari ini Jumat 3 Oktober 2025. IIlustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut ini update harga emas di Pegadaian untuk tiga produk logam mulia, yakni Antam, UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (3/10), harga emas Antam, UBS dan Galeri24 kompak turun.

Harga jual emas Antam turun menjadi Rp 2.336.000 dari semula Rp 2.338.000 per gram.

Begitu pula harga emas Galeri24, turun ke angka Rp 2.229.000 dari semula Rp 2.242.000 per gram.

Harga emas UBS juga mengalami penurunan. Awalnya, harga emas UBS Rp 2.283.000, kini menjadi Rp 2.271.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

