Kompak Turun, Harga Emas USB & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 28 Oktober 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (28/10), emas UBS dan Galeri24 mengalami penurunan harga.

Sementara, hingga berita ini diturunkan, harga emas Antam tetap tidak ditampilkan dalam laman resmi Sahabat Pegadaian.

Adapun harga jual emas Galeri24 turun menjadi Rp 2.428.000 dari awalnya Rp 2.443.000 per gram.

Sementara, harga emas UBS ikut turun menjadi Rp 2.437.000 dari semula dibanderol Rp 2.452.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: