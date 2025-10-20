menu
Komparasi BYD Denza D9 vs Xpeng X9: Duel Kompatriot MPV Listrik Mewah

Komparasi BYD Denza D9 vs Xpeng X9: Duel Kompatriot MPV Listrik Mewah
BYD Denza D9 di Indonesia. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Dua nama besar, BYD dan Xpeng, kini saling adu gengsi lewat MPV listrik mewah: Denza D9 dan Xpeng X9.

Keduanya menawarkan ruang tujuh penumpang, teknologi mutakhir dan gaya futuristik. Namun, mereka punya pendekatan berbeda.

Dimensi & Ruang Kabin

Denza D9 mengusung ukuran panjang sekitar 5.250 mm, lebar 1.960 mm, dan tinggi 1.920 mm dengan jarak sumbu roda 3.110 mm.

Kabin dirancang untuk tujuh penumpang (konfigurasi 2+2+3) dengan kursi baris kedua yang dilengkapi fit eksekutif.

Sementara itu, Xpeng X9 memiliki panjang 5.293 mm, lebar 1.988 mm, tinggi 1.785 mm dan wheelbase 3.160 mm.

Angka-angka memang mendekati, tetapi Denza D9 sedikit lebih tinggi—yang berarti potensi ruang atas kepala (head-room) bisa lebih lega untuk penumpang baris ketiga.

Sumber Tenaga

