Komparasi Honda Step WGN e:HEV vs Wuling Cortez Darion PHEV

Wuling Cortez Darion PHEV (plug-in hybrid). Foto: wuling

jpnn.com, JAKARTA - Langkah Wuling memperkenalkan Cortez Darion PHEV terasa seperti undangan terbuka untuk bertarung di medan yang selama ini dikuasai hybrid “konvensional”.

Sementara itu, Honda Step WGN e:HEV hadir dengan brand yang terbilang mapan sebagai pemain lama.

Lantas bagaimana kedua MPV ramah lingkungan itu melakukan pendekatan ke pasar elektrifikasi di Indonesia? 

Perbandingan Performa

Wuling Cortez Darion mengadopsi sistem plug-in hybrid (PHEV) yang memungkinkan pengguna memanfaatkan mode listrik murni.

Cortez Darion PHEV menjanjikan jangkauan hingga ±125 km dalam mode EV murni — sesuatu yang tidak bisa dijalankan oleh Honda Step WGN e:HEV, karena sifatnya hybrid penuh (tidak plug-in).

Bahkan, Cortez Darion bisa berjalan lebih dari 1.000km dengan kombinasi bensin dan listrik

Motor listrik Cortez Darion punya output besar, hampir mendekati angka 145 kW (≈ 194 hp) bersamaan dengan mesin bensin 1,5 liter.

