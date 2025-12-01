menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Komparasi Mobil Listrik Mungil Changan Lumin vs Vinfast VF 3

Komparasi Mobil Listrik Mungil Changan Lumin vs Vinfast VF 3

Komparasi Mobil Listrik Mungil Changan Lumin vs Vinfast VF 3
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Changan LUMIN hadir di GJAW 2025, Tangerang. Foto: changan

jpnn.com, JAKARTA - Segmen mobil listrik mungil di Indonesia sedang panas-panasnya. Dua nama baru muncul sebagai pemecah kebuntuan bagi mereka yang ingin pindah ke EV tanpa harus menabung setengah abad: Changan Lumin dan VinFast VF 3.

Keduanya sama-sama compact, sama-sama murah, tetapi membawa karakter dan filosofi yang nyaris bertolak belakang.

Jika Lumin hadir sebagai city toy modern yang imut dan playful, VF 3 justru tampil bak mini-SUV tangguh yang siap menghadapi jalanan urban yang tak selalu mulus.

Baca Juga:

Mari kita lihat siapa yang lebih menggoda.

1. Desain: Imut Serius vs Mini-SUV Tegas

Dari jauh saja sudah terlihat perbedaan DNA keduanya. Changan Lumin membawa semangat “Seriously Playful”. 

Baca Juga:

Bentuknya membulat, lucu, dan terasa sangat ramah bagi pengguna pemula.

Dimensi panjang 3.270 mm dan lebar 1.700 mm menjadikannya salah satu EV paling compact di jalan.

Dua nama baru muncul sebagai pemecah kebuntuan bagi mereka yang ingin pindah ke EV tanpa harus menabung setengah abad: Changan Lumin dan VinFast VF3. Simak nih

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI