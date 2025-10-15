Komparasi SUV Listrik Rp 500 Juta, Aion V vs Geely EX5

jpnn.com, JAKARTA - Pasar mobil listrik di Indonesia makin panas. Selain Aion V datang dengan fitur mewah, giliran Geely EX5 ikut meramaikan dengan beberapa tawarin manis.

Dua merek asal Tiongkok itu sama-sama memiliki kelebihan masing-masing. Lantas mana yang pengin kamu pinang?

Bermain di Harga Rp 500 Juta

Dari sisi harga Geely EX5 terbilang lebih tinggi, dibanderol Rp 475 juta - Rp 515 juta, sementara Aion V hadir dengan harga lebih agresif, Rp 449 juta – Rp 489 juta.

Melihat angka di atas, EX5 terasa paling “mahal” secara nilai.

Performa dan Baterai

Bicara tenaga, Geely EX5 memang garang. Tenaganya mencapai 214 hp dengan torsi 320 Nm. Ini memang lebih nendang.

Namun, untuk efisiensi dan jarak tempuh, Aion V unggul jauh. Versi Luxury diklaim mampu melaju hingga 602 km (NEDC) berkat baterai 75,3 kWh.