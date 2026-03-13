Kompetisi KRISTAL 2026, Ruang Inovasi bagi ASN Muda Kementerian ATR/BPN
jpnn.com, JAKARTA - Aparatur sipil negara (ASN) muda di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat ruang yang lebih luas untuk menuangkan ide kreatif melalui Kompetisi Karya Inovasi Terapan yang Andal (KRISTAL) 2026.
Ajang yang digulirkan sejak Desember 2025 ini adalah wadah untuk mengumpulkan gagasan baru serta inovasi yang bisa digunakan dalam upaya peningkatan kualitas layanan pertanahan.
“Dengan ajang KRISTAL ini, Kementerian ATR/BPN memberikan peluang bagi ASN muda untuk berinovasi dan membuat karya-karya yang inovatif dan kreatif sesuai dengan pemikirannya,” ungkap Ruwanda Destory Bintoro, peserta Kompetisi KRISTAL yang berhasil menyabet juara 1 pada acara Penganugerahan Kompetisi KRISTAL di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (12/03/2026).
Ruwanda Destory Bintoro merupakan peserta KRISTAL asal Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Inovasi yang ia ciptakan dalam ajang ini diberi nama Sistem Ruang Maslahat. Sistem tersebut dibuat dengan gagasan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi lebih aktif dalam menjaga pemanfaatan ruang di suatu wilayah.
Taruna lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) tahun 2025 ini berharap, kompetisi KRISTAL dapat terus diselenggarakan secara rutin per tahun.
Menurutnya, KRISTAL mampu mendorong lahirnya berbagai ide kreatif ASN muda Kementerian ATR/BPN.
“Kompetisi ini sangat positif bagi ASN muda di Kementerian ATR/BPN, semoga KRISTAL bisa berlanjut di tahun-tahun selanjutnya untuk memaksimalkan potensi kami,” ujar Ruwanda Destory Bintoro.
Dengan ajang KRISTAL ini, Kementerian ATR/BPN memberikan peluang bagi ASN muda untuk berinovasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wali Kota Pastikan THR ASN Pemkot Bandung Cair, PPPK Paruh Waktu Ikut Dapat
- Menjelang Idulfitri, Pimpinan Komisi X Anggap Guru Honorer Layak Dapat THR
- Ini Mekanisme Terbaru Tugas Belajar ASN 2026, PNS Perlu Tahu
- Sekretaris BSKDN: Implementasi Nilai BerAKHLAK Harus Dimulai dari Mentalitas Disiplin
- BSKDN Kemendagri Memperkuat Manajemen Talenta ASN Berbasis Merit System
- 5 Berita Terpopuler: Ribuan PPPK Paruh Waktu Masuk Daftar, Besaran THR Sudah Dipatok, tetapi Ada yang Gajinya Rp 300 Ribu