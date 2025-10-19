Kompetisi Sing Out Loud Bakal Jadi Event Tahunan, Titi DJ: Ayo Ikutan

jpnn.com, JAKARTA - Kompetisi menyanyi Sing Out Loud 2025 yang digelar bersamaan dengan kegiatan Pro AVL Indonesia akhirnya selesai.

Dari kompetisi itu, dewan juri memutuskan tiga orang menjadi juara dari masing-masing kategori.

Mereka berhasil menyisihkan 33 finalis terbaik lainnya yang menampilkan performa luar biasa dengan karakter vokal yang khas serta penguasaan panggung yang memukau sepanjang jalannya kompetisi.

“Acara seperti ini sangat penting karena menjadi wadah bagi mereka yang memiliki bakat dan minat di bidang musik, khususnya dalam bernyanyi,” kata salah seorang dewan juri, Titi DJ, Minggu (19/10).

Jajaran dewan juri profesional terdiri dari para musisi, praktisi panggung, dan pakar audio ternama, antara lain Titi DJ, David Klein, Kristanto Pantioso, Chandra Darusman, Lita Zen, Tamam Husein, dan Yuyu Koswara.

“Untuk kamu semua yang punya minat dan bakat di dunia musik, jangan lewatkan kesempatan di tahun depan. Akan ada Sing Out Loud 2026, jadi ayo ikutan,”ungkap Titi DJ.

Dalam kategori Musical, gelar juara pertama diraih oleh Shasyelfa Setyaning, disusul Abraham Ewaldo sebagai juara kedua dan Vanessa Nicole Kamaruddin di posisi ketiga.

Sementara itu, penghargaan Favorite Performer kategori ini diberikan kepada Alejandra Loemongga Sukoco.