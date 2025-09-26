Komplotan Begal Bersajam Rampas Motor Pedagang Sayur di Cakung

jpnn.com, JAKARTA - Komplotan begal bersenjata tajam merampas motor pedagang sayur di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Cakung, Jakarta Timur, Kamis (25/9) pagi.

Kapolsek Cakung Kompol Widodo membenarkan kejadia ini.

"Pelaku masih lidik, pelaku yang dikejar ada tiga orang," katanya, Jumat.

Baca Juga: Geng Motor Begal di Bandung Perdaya Driver Ojol via Aplikasi

Dia menyebutkan pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan menelusuri rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian.

"Sudah dicek TKP dan ditelusuri CCTV. Saat ini pelaku masih dalam penyelidikan," ujar Widodo.

Menurut dia, korban berinisial SK (44) yang merupakan warga Klender, Jakarta Timur, itu mengalami luka di bagian punggung akibat serangan pelaku.

Baca Juga: Polres Serang Tangkap Komplotan Maling Motor dan Begal

Namun, korban tidak sampai harus menjalani perawatan di rumah sakit.

"Korban masih ada luka di punggung, tetapi tidak dirawat di rumah sakit," ucap Widodo.