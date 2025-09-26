Komplotan Begal Bersajam Rampas Motor Pedagang Sayur di Cakung

menu
Komplotan begal bersenjata tajam merampas motor milik pedagang sayur di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Cakung, Jakarta Timur, Kamis (25/9/2025). (ANTARA/Instagram/@warungjurnalis)

jpnn.com, JAKARTA - Komplotan begal bersenjata tajam merampas motor pedagang sayur di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Cakung, Jakarta Timur, Kamis (25/9) pagi.

Kapolsek Cakung Kompol Widodo membenarkan kejadia ini.

"Pelaku masih lidik, pelaku yang dikejar ada tiga orang," katanya, Jumat.

Dia menyebutkan pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan menelusuri rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian.

"Sudah dicek TKP dan ditelusuri CCTV. Saat ini pelaku masih dalam penyelidikan," ujar Widodo.

Menurut dia, korban berinisial SK (44) yang merupakan warga Klender, Jakarta Timur, itu mengalami luka di bagian punggung akibat serangan pelaku.

Namun, korban tidak sampai harus menjalani perawatan di rumah sakit.

"Korban masih ada luka di punggung, tetapi tidak dirawat di rumah sakit," ucap Widodo.

Pedagang sayur harus kehilangan motor setelah dirampas komplotan begal bersenjata tajam.

