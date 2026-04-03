Komplotan Jambret Ini Beraksi di Pantai Anyer dan Carita

jpnn.com, SERANG - Polda Banten meringkus tiga orang anggota komplotan pencurian dengan kekerasan (curas) spesialis penjambretan yang kerap beraksi di kawasan wisata Pantai Anyer dan Pantai Carita.

Ketiga pelaku tersebut berinisial HA (33) selaku eksekutor, serta JA (46) dan HS (26) yang berperan sebagai penadah barang hasil kejahatan.

"Tersangka HA diringkus di Desa Citasuk, Kecamatan Padarincang, pada Selasa (31/3) malam. Pelaku diketahui menyasar pengemudi kendaraan roda dua perempuan di wilayah pesisir Anyer hingga Carita," kata Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea, Kamis.

Dia mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan kejadian pada 8 Februari 2026 di Jalan Carita-Labuan.

Saat itu, pelaku HA membuntuti korban sejak dari SPBU dan merampas tas selempang korban hingga putus di jalanan yang sepi.

Setelah melancarkan aksinya, pelaku membawa lari tas berisi dua unit telepon seluler (ponsel) dan uang tunai sebesar Rp 2,4 juta ke arah Jembatan Manggu, Padarincang. Sebagian barang bukti ponsel kemudian dijual kepada tersangka JA dan HS.

"Dalam penangkapan ini, petugas menyita satu unit sepeda motor Honda Beat yang digunakan saat beraksi, STNK, serta dua buah ponsel merek Vivo hasil kejahatan," ujar Maruli.

Berdasarkan pemeriksaan, tersangka HA mengaku telah dua kali melakukan penjambretan dengan modus serupa di wilayah Cilegon dan Pandeglang.