Komplotan Pelaku Pencurian Spesialis Pecah Kaca Ditangkap Polisi

jpnn.com, CIANJUR - Polisi meringkus dua orang pelaku pencurian spesialis pecah kaca dan gembos ban yang beraksi di lima kota di Jawa Barat termasuk di Cianjur.

Total kerugian korban mencapai Rp 4,1 miliar.

Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yurikho Hadi mengatakan pihaknya juga masih memburu empat pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui, dimana tertangkapnya pelaku setelah polisi mendapat laporan korban pecah kaca di Kecamatan Cilaku.

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Kedua pelaku berinisial EY (28) dan AP (48) ditangkap di lokasi berbeda di Sukabumi dan Bogor, dimana keduanya bertugas sebagai eksekutor yang mengambil barang dari dalam kendaraan.

"EY ditangkap di Bogor dan AP ditangkap di Sukabumi, keduanya bertugas mengambil barang dari dalam mobil dan membawa kabur barang curian, seperti yang terjadi di Kecamatan Cilaku menimpa pegawai PLN dengan kerugian mencapai Rp215 juta," katanya di Cianjur, Jumat.

Pelaku membawa alat kelistrikan bernilai ratusan juta dan sejumlah barang lainnya dari dalam mobil ketika pegawai sedang beristirahat makan, di mana saat menjalankan aksinya para pelaku berjumlah enam orang.

Setelah mendapat laporan petugas langsung disebar guna menangkap para pelaku yang sudah beraksi di lima wilayah di Jabar, dua orang berhasil ditangkap dan menjalani pemeriksaan, dimana dari enam pelaku memiliki tugas masing-masing.

Setiap orangnya memiliki peran, mulai dari pengintaian, menggembosi ban, memecah kaca, hingga membawa kabur barang hasil curian, dimana rata-rata target para pelaku masyarakat yang baru menarik uang dari bank.