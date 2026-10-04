Komplotan Pencuri Modus Geser Tas Kerap Beraksi Lintas Provinsi

jpnn.com, JAKARTA - Tim gabungan dari Polres Metro Bekasi bersama Satresmob Bareskrim Polri membekuk empat terduga pelaku sindikat pencurian dengan modus geser.

Para pelaku beraksi lintas provinsi dan yang terakhir di sebuah kedai kopi kawasan AEON Mall Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat serta rekaman kejadian yang sempat beredar di media sosial mengenai aksi pencurian terhadap seorang warga negara China pada 26 September 2026.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Jerico Lavian Chandra memimpin langsung tim gabungan Unit III Jatanras Satreskrim Polres Metro Bekasi dan Unit II Satresmob Bareskrim Polri dalam melakukan serangkaian penyelidikan, olah tempat kejadian perkara (TKP), serta analisis rekaman CCTV.

Berdasarkan hasil identifikasi kendaraan dan ciri-ciri terduga pelaku, petugas melacak keberadaan kelompok tersebut hingga ke wilayah Purwakarta.

Tim selanjutnya menangkap empat orang terduga pelaku di Rest Area KM 88B Purwakarta pada Kamis (1/10) sekitar pukul 08.00 WIB.

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"Petugas kemudian melakukan pengembangan ke sebuah rumah kontrakan di wilayah Pakuhaji, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Di lokasi tersebut, polisi menyita satu unit mobil berwarna putih yang identik dengan kendaraan operasional pelaku dalam rekaman kamera pengawas," kata Jerico dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Selain kendaraan roda empat, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa berkas rekaman CCTV, beberapa telepon seluler, pakaian yang digunakan saat beraksi, serta satu buah tas milik korban.