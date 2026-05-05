Komplotan Pencuri Rumah Kosong Lintas Provinsi Ditangkap di Jatim

jpnn.com, SURABAYA - Ditreskrimum Polda Jawa Timur membekuk komplotan pencuri rumah kosong lintas provinsi.

Komplotan kriminal itu beraksi di 13 tempat kejadian perkara (TKP) di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

“Pelaku menggunakan alat tertentu dan memanfaatkan kondisi rumah yang kosong. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat sistem keamanan lingkungan,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast di Surabaya, Selasa.

Dia mengatakan empat tersangka yang diamankan masing-masing berinisial J, SBD, MS, dan GPN.

"Sedangkan satu pelaku lainnya berinisial HEM masih dalam daftar pencarian orang (DPO)," ujarnya.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim AKBP Umar menjelaskan komplotan tersebut merupakan kelompok spesialis yang telah beraksi di sedikitnya 13 TKP di sejumlah daerah.

“Para pelaku menyasar rumah kosong. Dari hasil pemeriksaan, mereka beraksi di Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Madiun, Nganjuk, Malang, hingga Ngawi, bahkan sampai ke wilayah Jawa Tengah,” ujarnya.

Pengungkapan kasus bermula dari laporan pencurian di Porong, Kabupaten Sidoarjo, pada 6 April 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi melakukan pengejaran hingga akhirnya menangkap para pelaku di Karawang, Jawa Barat.