Komplotan Perampok Bersenjata Api Incar Toko yang Mau Tutup

jpnn.com, BUKITTINGGI - Satreskrim Polresta Bukittinggi mengungkap kasus perampokan dengan senjata api yang terjadi di Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.

“Kami mengungkap percobaan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi di Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Kasus tersebut kini ditangani sesuai prosedur hukum,” kata Kasatreskrim Polresta Bukittinggi AKP Wiko Satria Afdal, Selasa.

Ia mengatakan insiden itu melibatkan empat orang pria yang mengincar dua korban pemilik toko.

"Kejadian pada 19 Oktober 2026 malam sekitar pukul 22.00 WIB bermula ketika pemilik toko hendak menutup tokonya. Secara tiba-tiba empat orang pria yang tidak dikenal datang dengan menggunakan dua unit kendaraan, yakni satu unit sepeda motor dan satu unit mobil," ujarnya.

Ia mengatakan pelaku yang menggunakan sepeda motor berjumlah satu orang, sementara tiga orang lainnya datang menggunakan mobil.

"Saat korban hendak menutup toko, kendaraan para pelaku datang dan langsung mengancam korban serta menembakkan senjata api ke arah kaki korban, korban berupaya membela diri serta menyelamatkan diri," kata dia.

Ia mengungkapkan uang senilai Rp90 juta yang dibawa oleh korban berhasil diamankan sehingga para pelaku gagal melaksanakan aksinya.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka tembak pada kaki serta luka di beberapa bagian tubuh.