Komplotan Spesialis Jambret Kalung Emas di Tamansari Ditangkap Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Polisi berhasil menangkap komplotan spesialis jambret kalung emas di kawasan Tamansari, Jakarta Barat, yang terjadi pada Minggu (3/5).

Kapolsek Metro Tamansari, Kompol Bobby M. Zulfikar mengatakan, pelaku pertama berinisial I dibekuk di kawasan Jalan Muara Baru, Jakarta Utara usai polisi menyelidiki laporan penjambretan yang terjadi pada Minggu (3/5).

"Penangkapan pelaku pada Senin (11/5), diawali dengan menangkap pelaku inisial I. Perannya inisial I ini sebagai pengendara motor (joki)," kata Bobby dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Polisi kemudian melakukan pengembangan hingga berhasil menangkap anggota komplotan lain berinisial N, yang berperan sebagai penodong celurit kepada korban.

"Dan D, sebagai tersangka yang mengambil (merampas) kalung emas tersebut dari korban," kata Bobby.

Sementara pelaku lainnya berinisial S yang berperan memberi kode kepada para eksekutor terkait sasaran atau korban penjambretan, masih diburu polisi.

Selain tim eksekutor, polisi juga mengamankan perantara dan penadah barang curian tersebut.

"Emas hasil dari penjambretan tersebut kemudian diserahkan kepada perantara pembeli atas nama DN dan A. Perantara pembeli tersebut kemudian menyerahkan ke M yang berprofesi sebagai pekerja di sebuah toko," kata Bobby.