Komponen Lokal Jadi Penggerak Industri, PTSI Perkuat Ekosistem Nasional

jpnn.com, JAKARTA - PT. Surveyor Indonesia (Persero) atau PTSI terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan serta daya saing industri nasional, melalui kapabilitas di bidang Testing, Inspection, and Certification (TIC).

Vice President Divisi Bisnis Strategis Industrial Service PTSI, Sarjuni Adicahya menilai penguatan industri dalam negeri tidak hanya berbicara mengenai seberapa besar komponen lokal yang digunakan.

Sarjuni memandang perlu adanya peninjauan terhadap penggunaan komponen lokal, dapat mendorong tumbuhnya kemampuan industri secara menyeluruh, dari sisi bahan baku hingga sumber daya manusia.

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Upaya penguatan mencakup peningkatan pada kapasitas produksi, kualitas produk, pengembangan teknologi, serta kompetensi tenaga kerja di tanah air.

PTSI mengambil peran melalui penyediaan layanan pengukuran, penilaian, serta verifikasi komponen lokal dalam berbagai produk maupun jasa.

Seluruh proses tersebut dilakukan melalui rangkaian kegiatan sistematis mulai dari tahapan pre-assessment, monitoring, witnessing, hingga post-audit.

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Prosedur itu dijalankan untuk memastikan capaian penggunaan komponen lokal dapat diukur secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

"PTSI mengambil peran dengan menghadirkan layanan pengukuran dan verifikasi yang kredibel untuk mendukung proses tersebut,” ujar Sarjuni dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (30/8).