Kompor Listrik Masih Belum Siap Menggantikan LPG 3 Kilogram

jpnn.com, JAKARTA - Jaringan gas (jargas), kompor listrik, dan compressed natural gas (CNG) belum memiliki skala, dan infrastruktur yang cukup untuk menggantikan penggunaan LPG 3 kilogram secara cepat pada 2027 mendatang.

Hal itu ditegaskan oleh Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet seusai menanggapi keputusan pemerintah yang mengurangi kuota LPG 3 kilogram pada 2027 sekaligus mendorong penggunaan energi alternatif, seperti CNG 3 kilogram, kompor listrik, hingga pembangunan jargas dan pipa transmisi.

“Jaringan gas belum menjangkau sebagian besar rumah tangga, sementara penggunaan kompor induksi membutuhkan pasokan listrik yang andal, perangkat yang terjangkau, dan proses adaptasi,” kata Yusuf saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/9).

Menurut Yusuf, pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur sebelum mengurangi kuota LPG 3 kilogram dan mendorong masyarakat beralih ke sumber energi lain.

Selain jangkauan jargas dan kesiapan pasokan listrik, Yusuf menyebut infrastruktur distribusi serta standar keamanan CNG untuk rumah tangga juga masih perlu diperkuat.

Yusuf mengatakan pemerintah dapat memperluas jargas dan penggunaan kompor listrik secara bertahap di wilayah yang infrastrukturnya telah siap.

"Sebaliknya, pengurangan kuota LPG tidak seharusnya dilakukan di daerah yang belum memiliki sumber energi pengganti," kata dia.

Yusuf menambahkan pengurangan subsidi atau kuota energi perlu berjalan beriringan dengan penyediaan alternatif yang benar-benar dapat diakses masyarakat agar tidak menekan daya beli.