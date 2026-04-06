Kompor Oracle
Oleh Dahlan Iskan
jpnn.com - Software memang tidak berideologi. Apalagi beragama. Tapi serangan Israel-Amerika Serikat ke Iran ternyata membuat perusahaan seperti Oracle dianggap pro dua negara itu: harus diserang. Termasuk Amazon, Microsoft, dan Google.
Alibaba tidak termasuk dalam daftar yang akan diserang Iran.
Dari perang ini akhirnya kita tahu: mengapa Tiongkok "menertibkan" Alibaba.
Selama ini kita tidak bisa membaca mengapa Tiongkok begitu kejam kepada Jack Ma dan Alibabanya.
Sekarang Anda tahu: perusahaan pemilik cloud ternyata memegang peran terpenting dalam perang modern.
Cloud dan isinya telah menjadi otak serangan militer modern. Big data ada di sana. AI dan analisis data di sana. Koordinat semua objek sasaran ada di sana.
Apakah Iran juga punya kekayaan cloud? Sehingga bisa membalas serangan jarak jauh ke Israel dan pusat-pusat militer Amerika di berbagai negara Arab tetangganya?
Negara sekelas Iran ternyata punya cloud sendiri. Besar. Kapasitas cloud Iran, mengalahkan Oracle. Memang jauh lebih kecil daripada Amazon Web Service (AWS).
Iran ternyata juga punya satelit sendiri: sejak tahun lalu. Namanya: Satelit Nahid-2. Posisi satelit ini di 500 km di atas bumi.
