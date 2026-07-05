Komposisi Pemain Terbatas Jadi Hambatan Timnas Voli Putri Imbangi Thailand di AVC U-18

jpnn.com - Timnas voli Indonesia sudah tampil maksimal pada laga perempat final AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026 saat melawan Thailand.

Tim asuhan Angga Hasan Mubarok itu harus takluk dengan skor 0-3 (18-25, 12-25, 19-25) di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Minggu (5/7/2026).

Asisten pelatih Timnas voli putri Indonesia Bobby Ade Setiawan menilai perjuangan Tina Syifa Sabila Salim dan kawan-kawan sudah luar biasa meski gagal meraih kemenangan.

Para pemain berusaha mengimbangi permainan tim Negeri Gajah Putih yang sejauh ini tampil lebih solid dibanding Indonesia.

"Kami sudah mengeluarkan permainan terbaik. Memang apa yang ada saat ini belum bisa maksimal," ujar Bobby saat dihubungi JPNN.com, Minggu (5/7).

Komposisi pemain Timnas voli Indonesia pada AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026 hanya berjumlah 12 orang.

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Hal itu membuat rotasi pemain serta strategi yang coba dijalankan belum bisa berjalan secara maksimal.

Alhasil, perjuangan Srikandi Merah Putih untuk menembus semifinal ajang voli Asia tersebut harus terhenti.