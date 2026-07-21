Komposisi Timnas Voli Putra di SEA V Cup 2026 Berubah
jpnn.com - JAKARTA - Luvi Febrian Nugraha mendapat panggilan dari Timnas Voli Putra untuk ikut bertarung di putaran kedua SEA V Cup 2026 di Jakarta mulai Rabu (22/7).
Pemain kelahiran 14 Februari 2004 itu dinilai layak menggantikan Doni Haryono -yang tengah menjalani recovery cedera bahu.
Asisten Pelatih Timnas Nur 'Nurwe' Widayanto mengungkapkan bahwa pemain asal Garut itu bakal memberikan dimensi baru di dalam skuad asuhan Reidel Toiran.
“Kami punya stok outside hitter yang melimpah. Jadi, kami perlu mencoba. Pertimbangan lainnya juga karena Doni belum fit dari cedera bahu," ujarnya.
"Sebelumnya kami juga panggil Sigit Ardian di posisi tersebut,” ujar Nurwe.
Timnas voli putra Indonesia datang ke putaran kedua SEA V Cup 2026 dengan status runner up putaran pertama, seusai kalah dari Kamboja di final 2-3 (23-25, 26-28, 25-23, 25-22, 11-15).
Hasil tersebut kemudian dievaluasi sehingga dilakukan perubahan komposisi pemain untuk memperkuat tim.
Sejauh ini baru satu pergantian yang dilakukan oleh Reidel Toiran pada putaran kedua ajang akbar voli Asia Tenggara itu. (fal/jpnn)
Luvi masuk ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk putaran kedua SEA V Cup 2026. Siapa yang keluar?
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Muhammad Naufal
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