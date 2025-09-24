Komunikasi Megawati-Prabowo Tetap Positif Meski BG dan Kepala LKPP Kena Reshuffle

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif Presiden RI Prabowo Subianto yang selalu dihormati partai berlambang Banteng moncong putih.

Dia berkata demikian demi menanggapi reshuffle kabinet terhadap Menko Polkam Budi Gunawan (BG) dan Kepala LKPP Hendrar Prihadi atau Hendi.

"Ya, sejak awal dari hal-hal sejak masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan reshuffle juga pada masa Presiden Prabowo, itu adalah prerogatif dari Presiden," kata Hasto di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (24/9).

Hasto mengatakan komunikasi politik antara Prabowo dan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tetap positif meski BG dan Hendi kena reshuffle.

"Komunikasi politik terus menerus dijalankan secara kondusif, antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengganti BG dari posisi Menko Polkam dalam reshuffle pada Senin (8/9).

Belakangan, posisi BG untuk posisi Menko Polkam ditempati oleh eks Pangkostrad Jenderal hor (purn) Djamari Chaniago.

Prabowo juga mengganti Hendi dari kursi Kepala LKPP dengan digantikan Sarah Sadiqa dalam reshuffle pada Rabu (17/9). (ast/jpnn)