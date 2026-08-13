Komunikasi Soal Anak dengan Insanul Fahmi, Wardatina Mawa Pakai Perantara

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (selebgram) Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi telah resmi bercerai.

Meski keduanya telah berpisah, hal itu tak mengurangi curahan cinta serta kasih sayang mereka untuk sang buah hati.

Mawa sapaannya, memastikan bahwa anaknya akan tetap mendapatkan kasih sayang dari mereka berdua.

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"Jadi, selalu aku bilang walaupun seperti ini tapi tidak mengurangi rasa cinta dan kasih sayang dari seorang ibu dan ayahnya juga," ujar Wardatina Mawa di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Dia tetap mempersilakan mantan suaminya itu untuk menghabiskan waktu bersama buah hati mereka.

Mawa menuturkan bahwa sang anak kerap menghabiskan waktu bersama ayahnya setiap akhir pekan saat libur sekolah.

"Jadi, dari ayahnya juga sering, seminggu sekali itu dia ke Depok kan, ke rumah ayahnya. Jadi Sabtu-Minggu kalau dia lagi libur itu ke rumah ayahnya. Entar dari situ sudah balik lagi karena sekolah sama aku, dan aku yang memang harus memantaunya, tumbuh kembangnya," tuturnya.

Akan tetapi, dia mengaku bahwa dirinya tak berkomunikasi langsung dengan Insanul Fahmi terkait anak.