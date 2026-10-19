Komunitas BSI Utamakan Keamanan pada Touring Perdana di Bandung Selatan

jpnn.com, BANDUNG - Sebanyak 160 peserta Komunitas BSI dari berbagai koordinator wilayah se-Jabodetabekjur menggelar touring perdana menuju kawasan Ciwidey dan Pangalengan, Bandung Selatan, Minggu (18/10).

Ketum Komunitas BSI, Dhika Kamal mengatakan dengan

mengusung semangat kebersamaan, keselamatan berkendara, dan melepas penat dari rutinitas sehari-hari, touring ini menjadi momen istimewa bagi para peserta untuk menikmati perjalanan sekaligus mempererat tali silaturahmi.

Ratusan peserta berkumpul di Sport Centre Kota Wisata Cibubur sejak pagi sebelum memulai perjalanan menembus jalur-jalur ikonik Bandung Selatan.

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Dengan jumlah peserta mencapai 160 orang, kegiatan ini menjadi salah satu touring luar kota berskala besar yang digelar komunitas tersebut secara bersamaan.

"Bagi Komunitas BSI, touring bukan sekadar konvoi sepeda motor atau mengejar destinasi," kata Dhika kepada awak media, Senin (19/10).

Lebih dari itu, kata Dhika, kegiatan ini menjadi ruang bagi para kepala keluarga untuk mengambil jeda dari padatnya pekerjaan, tanggung jawab rumah tangga, dan rutinitas yang kerap menyita waktu.

"Jalur berliku, udara sejuk pegunungan, hamparan perkebunan teh, hingga obrolan ringan antarpeserta menjadi bagian dari perjalanan yang mengedepankan kebersamaan ketimbang kecepatan," ujar Dhika.

Perjalanan dimulai dari Sport Centre Kota Wisata Cibubur dengan semangat yang sama: menikmati perjalanan, menjaga keselamatan, dan memperkuat persaudaraan.