Komunitas Chery Uji Keandalan Kendaraan Ribuan Kilometer
jpnn.com, JAKARTA - Ribuan kilometer perjalanan melintasi Pulau Jawa menjadi ajang pembuktian keandalan mobil Chery di tangan para penggunanya.
Melalui program With Chery With Love (WCWL), dua komunitas pemilik Chery menggelar touring jarak jauh dengan total lebih dari 50 kendaraan.
Komunitas J6 EVO menempuh rute Jakarta–Solo–Yogyakarta sejauh lebih dari 1.250 kilometer menggunakan 25 unit Chery J6.
Perjalanan itu menunjukkan kendaraan listrik Chery mampu mendukung mobilitas antarkota dengan nyaman, melalui perencanaan pengisian daya yang matang.
Di sisi lain, komunitas Tigger.ID menggelar The Green Odyssey Banyuwangi 2026 menggunakan 27 unit Chery Tiggo 9 CSH.
Touring sejauh lebih dari 2.000 kilometer itu juga diisi kegiatan sosial.
Di mana, peserta melakukan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.
Vice Country Director Chery Business Unit, Budi Darmawan Jantania, mengatakan kegiatan menjadi cara Chery mempererat hubungan dengan pelanggan.
Ribuan kilometer perjalanan melintasi Pulau Jawa menjadi ajang pembuktian keandalan mobil Chery di tangan para penggunanya.
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