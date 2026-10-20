Komunitas Diaspora Indonesia di Amerika Sampaikan Dukungan kepada Presiden Prabowo

jpnn.com - Komunitas Diaspora for Prabowo Subianto yang beranggotakan diaspora Indonesia di Amerika Serikat menggelar deklarasi komitmen dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (18/10/2026).

Kegiatan itu menjadi wadah bagi para diaspora untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, serta harapan terhadap arah pembangunan Indonesia, bertepatan dengan momentum dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo.

Kegiatan yang berlangsung di Richardson Street, San Bernardino, California, itu dihadiri oleh anggota komunitas diaspora Indonesia dari sejumlah wilayah di California. Deklarasi ditandai dengan pembacaan pernyataan komitmen dukungan oleh perwakilan komunitas.

Dukungan tersebut diberikan berdasarkan pada penilaian terhadap pelaksanaan sejumlah program pemerintah selama Presiden Prabowo Subianto memimpin.

Koordinator acara Eki Gondosaputro mengatakan dukungan Diaspora Indonesia for Prabowo Subianto bukanlah hal yang baru, melainkan komitmen yang telah terbangun sejak 2013.

Dukungan secara konsisten dari diaspora ini merupakan bentuk keyakinan terhadap arah kepemimpinan dan pembangunan Indonesia yang dianggap tepat berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Ini Rute Alternatif Menghindari 6 Lokasi Demo 20 Oktober

Eki mengatakan memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo, mereka berharap berbagai program prioritas terus diperkuat agar manfaatnya semakin nyata bagi masyarakat. Sebagai diaspora Indonesia di Amerika Serikat, mereka juga tetap mengikuti perkembangan tanah air dan memiliki harapan besar terhadap masa depan Indonesia

"Karena itu, dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo, kami menegaskan konsistensi dukungan kami terhadap agenda pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat yang telah dilakukan Bapak Prabowo Subianto," kata Eki melalui keterangan tertulis, Senin (19/10/2026).