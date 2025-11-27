Komunitas Driver Ojol Sejumlah Kota Tolak Rencana Skema Baru yang Dibahas Pemerintah
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali melanjutkan pembahasan regulasi transportasi daring melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Sistem Bagi Hasil pada Layanan Transportasi Online” yang digelar di Jakarta, Senin (24/11).
Pada saat yang bersamaan ribuan mitra turun ke jalan untuk menolak isi ranperpres. Mayoritas pengemudi di berbagai kota secara tegas menolak sejumlah skema yang disebut-sebut sedang dibahas dalam regulasi, terutama soal rencana status pekerja tetap dan potongan komisi 10 persen.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mengapa pemerintah mengatur skema yang berbeda dengan keinginan pengemudi hingga menimbulkan gejolak di berbagai daerah.
Komunitas di Berbagai Wilayah Melangsungkan Aksi Penolakan
Pada hari yang sama dengan pelaksanaan FGD di Jakarta, terjadi gelombang penolakan besar-besaran terkait wacana aturan mengenai ojol yang sedang dibahas pemerintah.
Di Makassar, ratusan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai layanan — Grab, Gojek, Maxim, hingga ShopeeFood — yang tergabung dalam Forum Suara Ojek Online Semesta (FOR.SOS) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo.
Aksi memblokade jalan utama, massa membawa bendera komunitas dan spanduk besar bertuliskan:
“Kami Menolak Keras 10% dan Karyawan Tetap.”
Terjadi gelombang penolakan besar-besaran terkait wacana aturan mengenai ojol yang sedang dibahas pemerintah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Penganiayaan Warga Bandung, Dipalak Rp 200 Ribu Saat Tunggu Ojol
- Pencurian Ponsel Driver Ojol, Pria di Palembang Ditangkap
- Bawa Pistol dan ID Polisi, Yusuf Maulana Bawa Kabur Motor Ojol
- Yudi Ditangkap Polisi Gegara Melecehkan Driver Ojol Pekanbaru
- Itu Dua Pencuri Motor Berjaket Ojol yang Viral
- WPW 98 Salurkan 2.000 Paket Sembako, Dukung Upaya Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat