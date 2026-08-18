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Komunitas Honda, Riding Bareng Sekaligus Mempererat Persaudaraan

Komunitas Honda, Riding Bareng Sekaligus Mempererat Persaudaraan
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Komunitas motor Honda di Community Meet. Foto: istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Bagi para pengguna sepeda motor Honda, berkendara bukan semata soal berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Di balik aktivitas harian, motor juga menjadi penghubung yang mempertemukan banyak orang dalam satu komunitas.

Hal itu terlihat dalam Community Meet Kabaroto bertajuk “Support System Jalani Harimu” yang digelar bersama PT Astra Honda Motor (AHM).

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Kegiatan dikemas santai melalui agenda riding bersama dari kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, menuju Warisan Kopi, Bojong Koneng, Sentul, Jawa Barat.

Sejak pagi, titik keberangkatan di kawasan Pasar Minggu mulai dipenuhi pengguna Honda.

Vario, Stylo 160, PCX 160, ADV 160 hingga Scoopy berjejer sebelum akhirnya bergerak dalam satu rombongan.

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Sebanyak 13 peserta ikut dalam perjalanan tersebut. Mereka berasal dari lima komunitas, yakni Honda Vario Club (HVC) Jakarta, Honda ADV Indonesia (HAI) Jakarta, Honda Stylo Club Indonesia (HASCI) Jakarta, Honda Scoopy Club (HSC) Jakarta dan Honda PCX Club Indonesia (HPCI) Jakarta.

Rute perjalanan membawa rombongan melewati Lenteng Agung, Margonda, Jalan Juanda dan Raya Bogor sebelum memasuki kawasan Sentul. Dari sana, perjalanan berlanjut menuju Bojong Koneng.

Persaudaraan dalam Community Meet Kabaroto bertajuk “Support System Jalani Harimu” yang digelar bersama PT Astra Honda Motor (AHM).

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