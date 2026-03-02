menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Timur Tengah » Komunitas Iran dan Yahudi Kompak Rayakan Kematian Ayatollah Khamenei

Komunitas Iran dan Yahudi Kompak Rayakan Kematian Ayatollah Khamenei

Komunitas Iran dan Yahudi Kompak Rayakan Kematian Ayatollah Khamenei
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kematian Pemimpin Tertinggi Republik Islam Ayatollah Ali Khamenei dirayakan oleh komunitas Yahudi dan Iran di London. Foto: Times of Israel/Meir Porat

jpnn.com, LONDON - Kematian Pemimpin Tertinggi Republik Islam Ayatollah Ali Khamenei dirayakan oleh komunitas Yahudi dan Iran di London.

Mobil-mobil yang dihiasi bendera monarki Iran melaju sambil membunyikan musik meriah dan klakson di jalan-jalan bagian utara London tak lama setelah kabar kematian sang imam tersiar pada Sabtu (28/2) malam.

Di beberapa kantong populasi Yahudi, seperti Finchley dan Golden Green, terlihat pertunjukan kembang api dan anggota komunitas Ortodoks bernyanyi dalam bahasa Persia.

Baca Juga:

“Kami baru saja selesai makan malam di London ketika kami mendengar bahwa Khamenei dilaporkan telah dipastikan meninggal,” kata Meir Porat, seorang manajer konstruksi berusia 55 tahun, kepada The Times of Israel.

“Dalam beberapa menit, kabar menyebar bahwa perayaan spontan terjadi di London utara. Saya tahu ini bukan saatnya untuk menonton dari kejauhan.”

Porat menaku sangat terharu melihat warga Iran yang mengenakan Bintang Daud biru-putih Israel bersama dengan bendera mereka sendiri.

“Sejak 7 Oktober, banyak warga Iran di pengasingan telah berdiri bersama kami di demonstrasi di seluruh London,” kata Porat.

E. Ghorbani, seorang warga keturunan Iran, mengatakan bahwa dia dan banyak rekan senegaranya telah bertemu setiap minggu di pusat kota London selama berbulan-bulan untuk mendukung oposisi terhadap rezim Republik Islam.

Di beberapa kantong Yahudi, seperti Finchley dan Golden Green, terlihat pertunjukan kembang api dan anggota komunitas Ortodoks bernyanyi dalam bahasa Iran

Sumber The Times of Israel
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI