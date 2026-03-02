Komunitas Iran dan Yahudi Kompak Rayakan Kematian Ayatollah Khamenei
jpnn.com, LONDON - Kematian Pemimpin Tertinggi Republik Islam Ayatollah Ali Khamenei dirayakan oleh komunitas Yahudi dan Iran di London.
Mobil-mobil yang dihiasi bendera monarki Iran melaju sambil membunyikan musik meriah dan klakson di jalan-jalan bagian utara London tak lama setelah kabar kematian sang imam tersiar pada Sabtu (28/2) malam.
Di beberapa kantong populasi Yahudi, seperti Finchley dan Golden Green, terlihat pertunjukan kembang api dan anggota komunitas Ortodoks bernyanyi dalam bahasa Persia.
“Kami baru saja selesai makan malam di London ketika kami mendengar bahwa Khamenei dilaporkan telah dipastikan meninggal,” kata Meir Porat, seorang manajer konstruksi berusia 55 tahun, kepada The Times of Israel.
“Dalam beberapa menit, kabar menyebar bahwa perayaan spontan terjadi di London utara. Saya tahu ini bukan saatnya untuk menonton dari kejauhan.”
Porat menaku sangat terharu melihat warga Iran yang mengenakan Bintang Daud biru-putih Israel bersama dengan bendera mereka sendiri.
“Sejak 7 Oktober, banyak warga Iran di pengasingan telah berdiri bersama kami di demonstrasi di seluruh London,” kata Porat.
E. Ghorbani, seorang warga keturunan Iran, mengatakan bahwa dia dan banyak rekan senegaranya telah bertemu setiap minggu di pusat kota London selama berbulan-bulan untuk mendukung oposisi terhadap rezim Republik Islam.
Di beberapa kantong Yahudi, seperti Finchley dan Golden Green, terlihat pertunjukan kembang api dan anggota komunitas Ortodoks bernyanyi dalam bahasa Iran
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Israel Serang Iran, Connie Bakrie Minta Prabowo Segera Keluar dari BoP
- PSI Kecam Serangan AS & Israel ke Iran, Minta Semua Pihak Menahan Diri
- Di Tengah Konflik dengan AS, Iran Bimbang soal Piala Dunia 2026
- AS & Israel Bombardir Iran, Misbakhun Dorong Skenario Fiskal Kontingensi
- IRGC: 560 Tentara AS Tewas dan Luka-luka
- Anwar Ibrahim Kecam Pembunuhan Ali Khamenei