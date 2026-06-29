Komunitas & LSM Jadi Garda Depan Edukasi Gizi Anak untuk Cegah Stunting

jpnn.com, JAKARTA - Upaya pencegahan stunting tidak dapat dilakukan secara instan, juga harus dilakukan oleh semua elemen masyarakat dan pemerintah.

Di tengah implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk menekan angka stunting, gerakan masyarakat berbasis akar rumput (grass-root), dinilai menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran gizi masyarakat.

Sosiolog Universitas Indonesia, Nadia Yovanni mengatakan organisasi dan gerakan berbasis masyarakat memiliki posisi strategis dalam peningkatan gizi masyarakat.

Karena, keberadaannya dekat dengan masyarakat serta berperan sebagai agen edukasi yang mampu menjangkau keluarga hingga lingkungan sosial yang lebih luas.

“Peran organisasi masyarakat itu besar untuk mengedukasi tentang gizi pada masyarakat,” kata Nadia.

Meski demikian, ia menegaskan keberhasilan edukasi gizi sangat bergantung pada kapasitas para penggeraknya. Karena itu, organisasi yang terlibat dalam pendampingan masyarakat perlu memastikan kader dan anggotanya memiliki pemahaman gizi yang benar sebelum memberikan edukasi kepada warga.

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“Jadi, besar sebenarnya peran organisasi masyarakat, tetapi perlu diingat kader atau anggotanya sendiri itu harus punya literasi gizi yang benar,” ujarnya.

Salah satu organisasi masyarakat yang aktif menyuarakan peningkatan literasi gizi di masyarakat adalah PP Aisyiyah dan Muslimat NU.