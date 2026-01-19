Komunitas Muslim Indonesia Siap Bangun Gedung Dakwah di Australia

jpnn.com, JAKARTA - Indonesian Muslim Community of Victoria (IMCV) secara resmi mengumumkan keberhasilan memenangkan lelang pembelian gedung eks kantor polisi Laverton di Melbourne, Australia.

Gedung itu nantinya akan dikembangkan menjadi pusat dakwah dan pemberdayaan umat. Langkah strategis tersebut merupakan pengembangan dari proyek wakaf Masjid Baitul Makmur.

Saat ini, IMCV telah berhasil mengamankan dua properti berupa lahan dan bangunan di 43 dan 45 Woods Street, Laverton, sehingga total area pengembangan Islamic Centre kini mencapai 1.800 meter persegi.

Gedung eks kantor polisi yang berjarak 150 meter dari lokasi masjid tersebut direncanakan menjadi Dakwah & Empowerment Centre, sebuah pusat kegiatan pendidikan dan penguatan komunitas muslim yang sepenuhnya dibiayai melalui dana wakaf masyarakat.

Presiden IMCV Andri Nursafitri menjelaskan bahwa ekspansi ini menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya jumlah jemaah dan aktivitas pembinaan bagi mualaf, anak-anak, hingga lansia di Melbourne.

Saat ini, kapasitas masjid yang ada tidak lagi mencukupi untuk melayani kebutuhan umat yang terus tumbuh pesat di tengah kondisi minoritas.

Namun, di balik keberhasilan memenangkan lelang tersebut, IMCV kini dihadapkan pada tantangan pelunasan dana.

“Dari total kebutuhan dana sebesar Rp 28 miliar untuk akuisisi gedung eks kantor polisi tersebut, dana wakaf yang terkumpul hingga saat ini adalah sebesar Rp 14 miliar,” ucap Andri dalam keterangannya.