Komut Pertamina Bicara Kemandirian Energi di 2 Tahun Pemerintahan dan HUT Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan atau Iwan Bule menyebut kemandirian energi sebagai faktor strategis untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan Indonesia, di tengah ketidakpastian geopolitik serta gejolak harga energi dunia.

Menurut Iwan, Indonesia memiliki beragam sumber energi, mulai dari minyak bumi, gas alam, batu bara, tenaga air, panas bumi, tenaga surya, hingga bioenergi. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan energi nasional secara mandiri.

“Kemandirian energi merupakan keharusan strategis untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan bangsa,” kata Iwan dalam tulisannya mengenai kemandirian energi Indonesia dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan kebutuhan minyak mentah Indonesia masih lebih besar dibandingkan produksi nasional. Akibatnya, sebagian kebutuhan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) masih harus dipenuhi melalui impor.

Kondisi tersebut membuat ketahanan energi nasional rentan terhadap perubahan geopolitik, gangguan rantai pasok global, fluktuasi harga minyak dunia, serta kebijakan negara-negara produsen energi.

Selain itu, Indonesia menghadapi tantangan berupa penurunan alamiah produksi minyak dan gas bumi (migas), keterbatasan kapasitas pengolahan, serta kebutuhan investasi dan teknologi yang besar.

Bauran Energi Indonesia Masih Didominasi Fosil

Iwan memaparkan berdasarkan capaian 2025, bauran energi primer nasional masih didominasi energi fosil. Batu bara menyumbang sekitar 41%, minyak bumi 28%, gas bumi 15%, sedangkan energi baru terbarukan (EBT) mencapai sekitar 16%.