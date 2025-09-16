menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Komut Pertamina Mochamad Iriawan Jabarkan Kebutuhan SDM Energi Masa Depan di UPER

Komut Pertamina Mochamad Iriawan Jabarkan Kebutuhan SDM Energi Masa Depan di UPER

Komut Pertamina Mochamad Iriawan Jabarkan Kebutuhan SDM Energi Masa Depan di UPER
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan memberikan sambutan dan materi Bela Negara saat acara Pelantikan Mahasiswa Baru Universitas Pertamina Tahun Ajaran 2025/2026 yang diselenggarakan di GOR Simprug, Jakarta pada Senin (15/9). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan menyampaikan generasi muda menjadi energi tambahan untuk memperkokoh posisi Indonesia sebagai bangsa maju dan berdaulat.

Dia mengungkapkan profesionalisme, komunikasi dan integritas menjadi kunci untuk menjadi profesional siap kerja dan handal di masa depan.

Hal itu disampaikannya di acara Pelantikan Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2025/2026 Universitas Pertamina (UPER) di Hall Pertamina Arena, Simprug, Jakarta, Senin (15/9).

Baca Juga:

“Indonesia membutuhkan generasi yang siap bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang mandiri,” ujar Iriawan dalam keterangannya, Selasa (16/9).

Iriawan menekankan pentingnya sikap profesional dan komunikasi yang efektif dalam menghadapi tantangan ke depan.

Profesionalisme berarti mengerahkan kemampuan terbaik, sedangkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan menjadi hal penting untuk menyelaraskan seluruh aktivitas dengan kebutuhan bangsa.

Baca Juga:

“Namun, dari dua hal tersebut, ada dasar yang tak kalah penting, yakni integritas. Tanpa integritas, cepat atau lambat kita akan jatuh dan sia-sia,” tegasnya.

Iriawan juga mengungkapkan karakteristik generasi Z yang lahir di era digitalisasi dengan dinamika global yang cepat, menuntut generasi ini untuk adaptif, kreatif, dan inovatif.

Ini yang dijabarkan Komut Pertamina Mochamad Iriawan di acara pelantikan Mahasiswa Baru UPER

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI