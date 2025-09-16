Komut Pertamina Mochamad Iriawan Jabarkan Kebutuhan SDM Energi Masa Depan di UPER

jpnn.com, JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan menyampaikan generasi muda menjadi energi tambahan untuk memperkokoh posisi Indonesia sebagai bangsa maju dan berdaulat.

Dia mengungkapkan profesionalisme, komunikasi dan integritas menjadi kunci untuk menjadi profesional siap kerja dan handal di masa depan.

Hal itu disampaikannya di acara Pelantikan Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2025/2026 Universitas Pertamina (UPER) di Hall Pertamina Arena, Simprug, Jakarta, Senin (15/9).

Baca Juga: Pertamina Resmikan 3 Fasilitas Baru UPER untuk Memperkuat Pembangunan SDM

“Indonesia membutuhkan generasi yang siap bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang mandiri,” ujar Iriawan dalam keterangannya, Selasa (16/9).

Iriawan menekankan pentingnya sikap profesional dan komunikasi yang efektif dalam menghadapi tantangan ke depan.

Profesionalisme berarti mengerahkan kemampuan terbaik, sedangkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan menjadi hal penting untuk menyelaraskan seluruh aktivitas dengan kebutuhan bangsa.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Berdayakan Masyarakat Pesisir Lewat Pengembangan Produk Mangrove

“Namun, dari dua hal tersebut, ada dasar yang tak kalah penting, yakni integritas. Tanpa integritas, cepat atau lambat kita akan jatuh dan sia-sia,” tegasnya.

Iriawan juga mengungkapkan karakteristik generasi Z yang lahir di era digitalisasi dengan dinamika global yang cepat, menuntut generasi ini untuk adaptif, kreatif, dan inovatif.