Komut Pertamina Patra Niaga Pastikan Keandalan Energi di Fuel Terminal Padalarang

jpnn.com, PADALARANG - PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen menjaga stabilitas distribusi energi pasca periode mudik Lebaran 2026.

Hal ini ditegaskan melalui kunjungan kerja (Management Walkthrough) Komisaris Utama PT Pertamina Patra Niaga Sabar Yudo Suroso ke Fuel Terminal (FT) Padalarang, Bandung, Rabu (15/4).

Kunjungan strategis ini bertujuan untuk meninjau langsung kesiapan sarana dan fasilitas (sarfas) operasional guna memastikan penyaluran BBM dan LPG di wilayah Jawa Bagian Barat (JBB) tetap berjalan optimal dan tanpa kendala.

Dalam kunjungannya, Sabar Yudo Suroso memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh tim Regional JBB atas dedikasi mereka selama masa Satgas Ramadhan dan Idulfitri (RAFI) 2026.

Meskipun jumlah pemudik tahun ini mengalami peningkatan signifikan, Pertamina berhasil mengamankan stok dan distribusi energi.

"Apresiasi kepada seluruh Perwira Regional Jawa Bagian Barat. Kita telah melewati Satgas RAFI 2026 dengan sangat baik. Di tengah lonjakan pemudik, Pertamina tetap mampu mendistribusikan BBM kepada masyarakat tanpa hambatan berarti," ujar Sabar.

Pada kunjungan tersebut dilakukan peninjauan langsung terhadap sarana dan fasilitas utama FT Padalarang.

Mulai dari tangki penyimpanan, New Gantry System (NGS), armada mobil tangki, hingga Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE).