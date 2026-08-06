Komut Pertamina Tinjau Tiga Fasilitas Strategis, Ingatkan Tak Boleh Ada Gangguan Pasokan

jpnn.com, JAKARTA - Komisaris Utama atau Komut PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan, melakukan Management Walkthrough atau MWT ke sejumlah fasilitas strategis Pertamina di Jakarta pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Kunjungan tersebut untuk memastikan keandalan operasi Pertamina di wilayah Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus perekonomian nasional.

Rangkaian kunjungan dimulai dari Terminal LPG Jakarta. Mochamad Iriawan kemudian meninjau Fuel Terminal Tanjung Priok dan area marine, sebelum melanjutkan kunjungan ke fasilitas Pertamina Lubricants.

Kegiatan diakhiri di kantor Regional Jawa Bagian Barat atau MOR III. Di lokasi tersebut, Iriawan menyapa langsung para pekerja Pertamina yang dikenal dengan sebutan perwira serta berdialog mengenai kepemimpinan di lingkungan kerja.

“Jakarta merupakan etalase Pertamina. Keandalan operasi di wilayah ini sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi gangguan pasokan maupun penurunan kualitas layanan,” kata Iriawan dalam keterangan resminya dikutip Kamis (6/8).

Ia meminta seluruh fasilitas Pertamina memiliki tingkat kesiapan operasional yang prima. Kesiapan tersebut harus didukung keandalan aset, pemeliharaan prediktif, integritas fasilitas, kecukupan stok, kesiapan sumber daya manusia, serta sistem tanggap darurat yang teruji.

Iriawan juga menekankan pentingnya keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lindungan lingkungan atau HSSE sebagai bagian dari budaya kerja, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif.

Menurutnya, seluruh potensi risiko harus diidentifikasi dan dimitigasi sejak dini melalui inspeksi yang konsisten, disiplin operasi, manajemen perubahan, serta kepemimpinan yang hadir langsung di lapangan.