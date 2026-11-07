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Kondisi Air Keruh dan Ombak Besar Jadi Kendala Evakuasi Helikopter Mi-17V5

Kondisi Air Keruh dan Ombak Besar Jadi Kendala Evakuasi Helikopter Mi-17V5
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Menhut Raja Juli Antoni mengungkapkan kendala evakuasi Helikopter Mi 17V5 yang mengalami kecelakaan saat melaksanakan operasi pemadaman Karhutla di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11/2026). Ilustrasi. Foto: Dispenal

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut evakuasi helikopter Mi-17V5 yang jatuh di perairan Kalimantan Tengah (Kalteng) terkendala air keruh dan berlumpur.

Dia menyebut kendala itu membuat jarak pandang penyelam terbatas dan ditambah gelombang cukup besar.

“Jadi, kendalanya ini yang harus disampaikan. Pertama memang visibility bagi para penyelam sangat terbatas, airnya sangat kotor, sangat keruh, lumpur, berlumpur," kata Raja Juli di Bandara Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah, Jumat (6/11).

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Raja Juli menuturkan kondisi air membuat penyelam tidak dapat melihat badan helikopter dan hanya bisa mengandalkan perabaan.

"Kemarin juga dicoba dimasukin sama sekali tidak bisa dilihat. Jadi, hanya bisa meraba badan helikopter tersebut,” lanjutnya. 

Raja Juli menyebut kondisi ombak berar menjadi tantangan yang harus diperhitungkan dalam upaya penyelamatan korban dan evakuasi badan heli.

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“Ombak, ombak sangat besar sekali,” katanya.

Raja Juli menuturkan tim penyelam sebenarnya telah dibekali informasi mengenai kondisi dan struktur helikopter. 

Menhut Raja Juli Antoni menyebut evakuasi helikopter Mi-17V5 terkendala air keruh, sehingga jarak pandang penyelaman terbatas.

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