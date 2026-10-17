Kondisi Beckham Putra Membaik, Siap Tempur Lawan Persik

jpnn.com, BANDUNG - Penyerang sayap Persib Beckham Putra dipastikan sudah pulih dari cedera. Ini jadi kabar baik jelang pertandingan pekan ke-5 BRI Super League 2026/2027 melawan Persik Kediri.

Sebelumnya, pemain yang akrab disapa Etam itu absen dalam tiga pertandingan, karena cedera yang dialaminya.

Hampir tiga pekan menyingkir dari lapangan, kini jebolan Akademi Persib itu siap kembali bertanding dan membantu tim meraih kemenangan.

"Ya kondisi alhamdulillah bagus, sudah mengikuti tes juga bersama fisioterapi sama coach Karlo juga. Kemarin juga harus libur tapi saya latihan karena untuk menaikkan kondisi saya dan Alhamdulillah sekarang sudah 100 persen pulih," kata Beckham di Bandung, Sabtu (17/10/2026).

Di sisi lain, Etam juga menyampaikan kesiapan timnya menghadapi Macan Putih--julukan Persik Kediri.

Menurutnya, pemain langsung mengalihkan fokusnya seusai meraih kemenangan melawan Viettel FC.

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Meski kelelahan masih membayangi tim, tetapi skuad asuhan Igor Tolic itu bertekad tidak mau kalah.

"Kondisi tim alhamdulillah bagus karena kami hasilnya juga bagus. Di liga kami draw lawan Dewa United, dan kami kembali lagi lawan Vietnam di Asia," jelasnya.