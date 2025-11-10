Kondisi Bek Timnas U-17 Indonesia Menjadi Sorotan Menjelang Jumpa Honduras
jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia masih menantikan perkembangan kondisi bek andalannya, Lucas Raphael Lee, menjelang laga penutup Grup H Piala Dunia U-17 2025 melawan Honduras.
Menurut jadwal, pertandingan Indonesia vs Honduras akan digelar di Lapangan 2 Apsire Zona, Doha, Qatar, Senin (10/11/2025) malam WIB.
Lucas Lee Masih Dipantau Tim Medis
Sebelumnya, Lucas mendapat benturan keras dalam duel menghadapi Brasil dan kini masih mendapat pantauan intensif dari tim medis.
Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto memastikan seluruh pemainnya dalam kondisi bagus, tetapi status Lucas masih menunggu keputusan terakhir.
"Secara umum persiapan berjalan lancar. Anak-anak siap. Hanya Lucas yang masih kami observasi dari sisi medis," kata Nova.
Putu Panji Siap Tampil
Sementara itu, kabar menggembirakan datang dari kapten tim, Putu Panji, yang sebelumnya juga mengalami cedera saat melawan Brasil.
Putu sudah kembali berlatih normal dan diperkirakan siap turun menghadapi Honduras.
Indonesia dan Honduras sama-sama berada di posisi sulit setelah menderita dua kekalahan di laga awal.
Jelang laga hidup-mati melawan Honduras, satu pemain kunci Timnas U-17 Indonesia masih dalam pantauan medis.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Nova Arianto Patahkan Ketakutan Menjelang Timnas U-17 Indonesia vs Honduras
- Timnas U-17 Indonesia Mengejar Keajaiban, Honduras Jadi Penentu Nasib
- Timnas U-17 Indonesia Tantang Honduras demi Harga Diri
- Timnas U-17 Indonesia Kalah Lagi, Nova Ungkap Kelemahan Garuda Muda
- Timnas U-17 Indonesia Kalah, Bek Brasil Bilang Garuda Muda Tim Tangguh
- Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Brasil: Misi Berat Garuda Muda