Kondisi Bek Timnas U-17 Indonesia Menjadi Sorotan Menjelang Jumpa Honduras

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia masih menantikan perkembangan kondisi bek andalannya, Lucas Raphael Lee, menjelang laga penutup Grup H Piala Dunia U-17 2025 melawan Honduras.

Menurut jadwal, pertandingan Indonesia vs Honduras akan digelar di Lapangan 2 Apsire Zona, Doha, Qatar, Senin (10/11/2025) malam WIB.

Lucas Lee Masih Dipantau Tim Medis

Sebelumnya, Lucas mendapat benturan keras dalam duel menghadapi Brasil dan kini masih mendapat pantauan intensif dari tim medis.

Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto memastikan seluruh pemainnya dalam kondisi bagus, tetapi status Lucas masih menunggu keputusan terakhir.

"Secara umum persiapan berjalan lancar. Anak-anak siap. Hanya Lucas yang masih kami observasi dari sisi medis," kata Nova.

Putu Panji Siap Tampil

Sementara itu, kabar menggembirakan datang dari kapten tim, Putu Panji, yang sebelumnya juga mengalami cedera saat melawan Brasil.

Putu sudah kembali berlatih normal dan diperkirakan siap turun menghadapi Honduras.

Indonesia dan Honduras sama-sama berada di posisi sulit setelah menderita dua kekalahan di laga awal.