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Kondisi Bocah yang Digigit Anjing Pit Bull di Bandung, Telinga Nyaris Putus

Kondisi Bocah yang Digigit Anjing Pit Bull di Bandung, Telinga Nyaris Putus
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Ilustrasi korban anak. Foto: ilustrasi antaranews.com

jpnn.com, BANDUNG - Bocah perempuan berinisial B (9 tahun) digigit anjing pit bull di Komplek Grand Cendana Residence, Kabupaten Bandung, pada Minggu (23/8/2026).

Akibat kejadian tersebut, telinga korban ternyata nyaris putus.

"Untuk luka-luka yang didapatkan, yang pertama telinganya nyaris putus, terus karena yang diserang kepala, yang digigit itu kepala, telinganya nyaris putus, terus luka-luka gigitan lain ya sampai beberapa tembus juga," kata Paman dari Korban, Ilham, melalui keterangan yang diterima pada Selasa (25/8).

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Ilham pun memastikan keponakannya sudah dirawat di RS Welas Asih dan menjalani operasi.

Kini, telinga keponakannya sudah kembali tersambung dan kondisinya sudah berangsur membaik.

"Setelah itu langsung dilakukan penanganan perawatan di IGD RSUD Walas Asih, dan didatangkan juga vaksin rabies sebagai bentuk antisipasi dari RSUD Ciparay," ucapnya.

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"Operasi sendiri sudah selesai. Untuk kondisi saat ini untuk bagian telinga sudah tersambung lagi, segala penanganan medis sudah dijalankan dan keponakan saya sudah kembali siuman," sambungnya.

Selanjutnya Ilham memastikan pemilik anjing yang berinisial F (40) sudah menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab.

Pihak keluarga mengungkap, bocah perempuan yang digigit anjing pit bull, nyaris kehilangan telinganya. Kini sudah dirawat di RS Welas Asih.

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