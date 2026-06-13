Kondisi Haji Bolot Membaik, Kapan Diperbolehkan Pulang?

jpnn.com, JAKARTA - Asisten Haji Bolot, Wahyu Ramadhan mengatakan bahwa kondisi sang komedian sudah kian membaik.

Akan tetapi, dia belum mengetahui kapan pelawak kenamaan itu diperbolehkan untuk pulang ke rumah.

"Kondisi sudah membaik, untuk info pulang mungkin masih menunggu kabar dari dokter ya," ujar Wahyu Ramadhan saat dihubungi awak media, Sabtu (13/6).

Dia menuturkan, Haji Bolot sudah tak mengeluhkan soal kondisi kesehatannya.

Alih-alih mengeluhkan soal kondisi kesehatannya, pria 84 tahun tersebut justru kerap menanyakan kapan diperbolehkan untuk pulang.

Pasalnya, Haji Bolot sudah menjalani perawatan di rumah sakit selama 2 minggu.

"Untuk keluhan sudah enggak ada, paling pak haji ngeluh enggak betah pengin pulang itu saja," ucap Wahyu.

Sebelumnya, Haji Bolot tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat serangan jantung.