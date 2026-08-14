Kondisi IHSG dan Rupiah Menjelang Pidato Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR 2026

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar Rupiah menguat tipis sementara IHSG dibuka melemah menjelang pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (14/8).

Mata uang Rupiah tercatat menguat sebesar 0,04 persen terhadap Dolar AS ke level Rp 17.869 pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Sebaliknya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru dibuka melemah ke posisi 6.296 pada pembukaan pasar di hari yang sama.

Pergerakan pasar keuangan ini terjadi menyusul dua jawdal Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Agenda pertama, Prabowo akan melakukan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD menjelang peringatan HUT ke-81 RI.

Pada sesi siang hari, kepala negara dijadwalkan kembali berpidato mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto telah tiba di lokasi dengan menumpangi mobil berkelir putih berpelat nomor RI1 untuk mengikuti rangkaian sidang tersebut.

Setibanya di kompleks parlemen, presiden langsung disambut oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.