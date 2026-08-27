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Kondisi IHSG di Tengah Situasi Demo di DPR RI Hari Ini

Kondisi IHSG di Tengah Situasi Demo di DPR RI Hari Ini
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Demo 27 Agustus, begini kondisi IHSG. (Ilustrasi). Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat tipis pada perdagangan sesi pertama, di tengah aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR RI pada Kamis (27/8).

Berdasarkan data Google Finance hingga jeda siang pukul 11.59 WIB, indeks berada di level 6.450,28 atau naik 0,70 persen.

Laju bursa pada pagi hari ini sebenarnya sempat dibuka menguat pada posisi 6.405,76 pukul 09.00 WIB.

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Namun, bursa domestik sempat mengalami tekanan hebat hingga masuk ke zona merah pada pukul 09.51 WIB di level 6.403,14.

Memasuki pukul 10.00 WIB, IHSG perlahan mulai bangkit kembali dan konsisten bergerak di zona hijau hingga penutupan sesi pertama.

Pencapaian itu mencatatkan pertumbuhan sebesar 44,59 poin dibandingkan dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.

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Indeks, bahkan sempat menyentuh angka tertinggi harian pada level 6.456,75 sebelum memasuki waktu istirahat siang.

Meskipun situasi politik di sekitar Senayan memanas, para pelaku pasar tampak tetap menunjukkan optimisme terhadap pasar modal Indonesia.

IHSG menguat tipis pada perdagangan sesi pertama di tengah aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR RI pada Kamis (27/8).

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